Саутгейт хотел, чтобы Заа выступал за Англию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подчеркнул, что в свое время пытался уговорить полузащитника "Кристал Пэлас" Вильфрида Заа выступать за английскую национальную команду. Однако сам 24-летний футболист выбрал Кот-д’Ивуар. Игрок с 2011 года выступал за юношеские и молодежную сборные Англии, а в 2012-м был вызван и в основную команду Роем Ходжсоном. В ноябре прошлого года он сменил футбольное гражданство. Напомним, Заа стал автором гола в товарищеском матче с Россией (2:0).

– Он был первым, кого я хотел увидеть, когда возглавил сборную Англии, – приводит The Guardian слова Саутгейта. – Но к тому моменту он уже сделал иной выбор. Представители Кот-д’Ивуара вели с ним переговоры пару лет. Я надеялся, что смогу его уговорить, но было уже поздно.