Саудовская Аравия готова построить стадион в Ираке

Король Саудовской Аравии предложил властям Ирака помочь в строительстве стадиона. Как сообщает AFP, Салман бин Абдель Азиз сделал такое предложение в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака. Саудовская Аравия готова полностью профинансировать и построить новый стадион на территории Ирака, который борется за снятие запрета со стороны ФИФА на проведение официальных матчей на своей территории.

Ранее сборные Ирака и Саудовской Аравии провели первый за 40 лет товарищеский матч в Басре, который символизирует политическое примирение стран.