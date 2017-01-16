Санчес признался в уклонении от уплаты налогов

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес признался, что, будучи игроком "Барселоны", уклонялся от уплаты налогов, сообщает AS. Чилийский форвард был допрошен прокуратурой Испании посредством видеоконференции.

28-летний форвард использовал фирмы в Чили и на Мальте, тем самым избежав уплаты 587 тысяч евро в 2012 году и 395 тысяч евро в 2013-м. Сообщается, что Санчес уже отдал эти деньги в государственную казну Испании, при этом на него будет дополнительно наложен штраф. Наказание в виде лишения свободы Санчесу не грозит.