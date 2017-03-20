Санчес получил травму, но может сыграть за сборную Чили против Аргентины

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес был заменен за 12 минут до конца матча 29-го тура чемпионата Англии с "Вест Бромвичем" (3:1) из-за проблем со здоровьем. Тем не менее чилиец отправится в расположение сборной, чтобы готовиться к игре с Аргентиной.

- Санчес получил травму лодыжки в первом тайме, - цитирует пресс-служба клуба главного тренера Арсена Венгера. - Выпустить его на вторую половину было плохим решением. Его лодыжка в ужасном состоянии. Он не должен был играть во втором тайме, но он настаивал. В первые 45 минут он был тем, кто создал много моментов, а после перерыва все было иначе. Санчес не должен был вообще играть во втором тайме.

Чили отправляется в Аргентину на важный матч, но он состоится только на следующей неделе, поэтому если это всего лишь ушиб, то он будет играть, а если повреждена связка, то нет.