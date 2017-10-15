"Сан-Паулу" хочет вернуть Кака

Президент "Сан-Паулу" Карлос Аугусто Баррос заявил, что хочет вернуть в команду хавбека Кака. 35-летний хавбек на днях подчеркнул, что покинет "Орландо Сити" в конце года. В "Сан-Паулу" он начал профессиональную карьеру в 2001 году, а также выступал за него в 2014-м на правах аренды. Также в его карьере были "Милан" и "Реал". В 2002 году Кака выиграл чемпионат мира, а в 2007-м стал обладателем "Золотого мяча".

- Он - игрок, который имеет много общего с историей "Сан-Паулу", - цитирует El Mundo Deportivo Барроса. - Если он захочет, мы сделаем все необходимое, чтобы это произошло.