Самюэль Это'О: "Благодаря Капелло моя семья может есть"

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О поблагодарил Фабио Капелло, благодаря которому ему удалось добиться успехов в профессиональном футболе. Именно экс-наставник сборной России, будучи главным тренером "Реала", заметил молодого камерунца и пригласил его в мадридский клуб в середине девяностых. Впоследствии Это'О защищал цвета таких клубов, как "Барселона", "Интер", "Анжи", "Челси", и других.
- Я хочу поблагодарить господина Капелло за то, что моя семья может есть, а я смог посвятить свою жизнь тому, что люблю, - цитирует sport.es Это'О.
kolan
И господину Керимову, за то, что кушать смогут еще мои прапраправнуки
13:42
YurovTheBest
доминелс, не было бы в жизни Самуэля Капелло, не было бы и Керимова
13:42
YurovTheBest
баламошка, рот закрой, а то самому в него сейчас прилетит
13:41
dominels.ru
Я бы еще добавил в этот список Керимова...
13:35
баламошка
Племя людоедов теперь сыто.
13:33