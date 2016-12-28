Самюэль Это'О: "Благодаря Капелло моя семья может есть"

Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О поблагодарил Фабио Капелло, благодаря которому ему удалось добиться успехов в профессиональном футболе. Именно экс-наставник сборной России, будучи главным тренером "Реала", заметил молодого камерунца и пригласил его в мадридский клуб в середине девяностых. Впоследствии Это'О защищал цвета таких клубов, как "Барселона", "Интер", "Анжи", "Челси", и других.

- Я хочу поблагодарить господина Капелло за то, что моя семья может есть, а я смог посвятить свою жизнь тому, что люблю, - цитирует sport.es Это'О.