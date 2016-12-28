13:23 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Самюэль Это'О: "Благодаря Капелло моя семья может есть"

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Нападающий "Антальяспора" Самюэль Это'О поблагодарил Фабио Капелло, благодаря которому ему удалось добиться успехов в профессиональном футболе. Именно экс-наставник сборной России, будучи главным тренером "Реала", заметил молодого камерунца и пригласил его в мадридский клуб в середине девяностых. Впоследствии Это'О защищал цвета таких клубов, как "Барселона", "Интер", "Анжи", "Челси", и других.

- Я хочу поблагодарить господина Капелло за то, что моя семья может есть, а я смог посвятить свою жизнь тому, что люблю, - цитирует sport.es Это'О.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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kolan

И господину Керимову, за то, что кушать смогут еще мои прапраправнуки

13:42

YurovTheBest

доминелс, не было бы в жизни Самуэля Капелло, не было бы и Керимова

13:42

YurovTheBest

баламошка, рот закрой, а то самому в него сейчас прилетит

13:41

dominels.ru

Я бы еще добавил в этот список Керимова...

13:35

баламошка

Племя людоедов теперь сыто.

13:33

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