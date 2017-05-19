 Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри. ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
10:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

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После матча группового турнира Кубка Либертадорес между "Ланусом" и "Шапекоэнсе" (1:2) самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри, информирует The Sun. Соответствующее решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту.

В качестве меры предосторожности из Порту-Алегри "Шапекоэнсе" отправился в свой город на автобусе.

Напомним, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tranmer

Почему она экстренная-то? Если аэропорт не готов принять борт, то совершается плановая штатная посадка в другом аэропорту.

10:49