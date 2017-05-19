Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

После матча группового турнира Кубка Либертадорес между "Ланусом" и "Шапекоэнсе" (1:2) самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри, информирует The Sun. Соответствующее решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту.

В качестве меры предосторожности из Порту-Алегри "Шапекоэнсе" отправился в свой город на автобусе.

Напомним, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.