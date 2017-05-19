Самолет с "Шапекоэнсе" совершил экстренную посадку в Порту-Алегри

После матча группового турнира Кубка Либертадорес между "Ланусом" и "Шапекоэнсе" (1:2) самолет с бразильской командой на обратном пути был вынужден совершить экстренную посадку в Порту-Алегри, информирует The Sun. Соответствующее решение было принято в связи с неготовностью аэропорта Шапеко принять самолет с футбольным клубом на борту.
В качестве меры предосторожности из Порту-Алегри "Шапекоэнсе" отправился в свой город на автобусе.
Напомним, что 29 ноября 2016 года самолет с футболистами бразильского клуба потерпел крушение на территории Колумбии. Из 77 человек на борту погиб 71. В числе выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи были вынуждены ампутировать часть ноги.
Chapecoense flight forced to make emergency stop https://t.co/iVoyNrXzJ4 pic.twitter.com/5lU0tV3yYz– The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 19 мая 2017 г.
tranmer
Почему она экстренная-то? Если аэропорт не готов принять борт, то совершается плановая штатная посадка в другом аэропорту.
10:49