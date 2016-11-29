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Самолет с бразильской командой разбился из-за отказа электрооборудования

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Агентство гражданской авиации Колумбии опубликовало официальное заявление по поводу крушения самолета с бразильской командой "Шапекоэнсе" недалеко от аэропорта Медельина. Бразильцы летели на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".

– Самолет авиакомпании "Ламиа", вылетевший из боливийского Санта-Крус в Медельин, разбился в районе Ла Унион, – говорится в сообщении. – На борту находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Спецслужбы работают на месте крушения, выжившие доставляются в различные близлежащие больницы. В 22:00 по местному времени экипаж сообщил о чрезвычайном положении на борту из-за отказа электрооборудования.

Колумбийские СМИ полагают, что экипаж попытался доступными способами смягчить падение самолета в условиях плохой видимости. Поэтому некоторым пассажирам удалось выжить.

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