10:33 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Самолет, на котором разбилась команда "Шапекоэнсе", ранее перевозил сборную Аргентины

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Самолет авиакомпании "Ламиа", который разбился с бразильской командой "Шапекоэнсе" на борту, использовался и другими футбольными клубами и сборными. Президент колумбийского "Атлетико Насьональ" Хуан Карлос де ла Куэста рассказал El Colombiano, что его команда не раз летала на этом самолете.

– Мы несколько недель назад на нем летали в Парагвай, – отметил де ла Куэста. – Также пользовались им, летая в Ла-Пас на матчи с "Боливаром".

Отметим, что именно с "Атлетико Насьональ" должен был сыграть в финале Южноамериканского кубка "Шапекоэнсе".

Источник утверждает, что этот же самолет перевозил сборную Аргентины на матч с Бразилией (0:3) в отборочном турнире ЧМ-2018.

Агентство гражданской авиации Колумбии ранее сообщило, что падение самолета произошло из-за отказа электрооборудования на борту.

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