Самир Насри: "Футбол - мир лицемеров"

Полузащитник "Антальяспора" Самир Насри заявил, что в мире футбола слишком много лицемерия. Также он рассказал о том, что мог умереть во время выступлений за "Марсель".

- Безусловно, футбол - мир лицемеров, - цитирует Canal+ Насри. - Но я могу смотреть на себя в зеркало. Я знаю, что остаюсь достойным. Некоторые могут сказать, что я высокомерен или слишком гордый, но я откровенен. Если вы мне нравитесь, то я вам это скажу, если нет, то нет. Прошу того же самого от людей. Раньше я был таким же, как и все, и думал, что все нормально, однако в один момент все изменилось... В течение моего последнего сезона в "Марселе" находился в больнице в течение 12 дней из-за менингита. Тогда и увидел фактическую сторону людей. Когда все шло хорошо, когда я был маленьким принцем Марселя, когда играл за сборную, люди были со мной и за меня, но когда я болел 12 дней, когда мог умереть от менингита, никого не было рядом. Тогда и понял, как дела обстоят на самом деле.

Я также заметил это среди журналистов. Часто разговаривал с ними, а потом люди говорили, что я стал высокомерным, сделал то, сделал это... Даже после перехода из "Арсенала" в "Манчестер Сити" меня называли наемником. Когда речь идет обо мне, то я - наемник, но когда о другом игроке, это не так. Поэтому с тех пор я изменился и решил стать тем, кем сейчас являюсь - откровенным и не стесняющимся говорить правду, говорить то, что вижу.