Самбрано возглавил сборную Канады

Новым главным тренером сборной Канады стал Октавио Самбрано. 59-летний эквадорец сменил на этом посту Бенито Флоро, с которым не был продлен контракт, так как канадская команда не смогла выйти в решающую стадию отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступив это право Гондурасу и Мексике. Первый матч под руководством Самбрано Канада проведет 22 марта против Шотландии.
.@CanadaSoccerPO welcomes new #CanMNT head coach @oz_football to Canada Soccer with the newly unveiled 2017 Away Kit. pic.twitter.com/Fs1Em0WGlF– Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) 17 марта 2017 г.