Самбрано возглавил сборную Канады

Новым главным тренером сборной Канады стал Октавио Самбрано. 59-летний эквадорец сменил на этом посту Бенито Флоро, с которым не был продлен контракт, так как канадская команда не смогла выйти в решающую стадию отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступив это право Гондурасу и Мексике. Первый матч под руководством Самбрано Канада проведет 22 марта против Шотландии.