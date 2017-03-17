19:05 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Самбрано возглавил сборную Канады

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Новым главным тренером сборной Канады стал Октавио Самбрано. 59-летний эквадорец сменил на этом посту Бенито Флоро, с которым не был продлен контракт, так как канадская команда не смогла выйти в решающую стадию отборочного турнира чемпионата мира-2018, уступив это право Гондурасу и Мексике. Первый матч под руководством Самбрано Канада проведет 22 марта против Шотландии.

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