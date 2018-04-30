Салах выиграл спор у египетских чиновников

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах добился, чтобы его портрет был убран с самолета сборной Египта, сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что египтянину не понравилось то, что его изображение появилось на самолете вместе с одним из официальных спонсоров египетской команды фирмой WE. WE – соперник компании Vodafone, с которой у Салаха заключен спонсорский контракт.

Нападающий и его агент Рами Аббас пытались поговорить с египетскими футбольными чиновниками, но те не отвечали на письма и звонки. Как сообщалось в СМИ, в случае продолжения конфликта, Салах мог пропустить чемпионат мира-2018.

Ситуацию разрешил министр спорта и молодежи Египта Халед Абдель-Азиз. Он провел переговоры с Египетской футбольной ассоциации, и она согласилась удовлетворить требования Салаха.

– Я заверяю всех, что мы будем поддерживать Салаха и уважать всего его контракты в Англии, – написал Абдель-Азиз в Твиттере.

В Ассоциации также подтвердили, что спор с нападающим разрешен.

"Это оскорбление". Салах поссорился с египетскими чиновниками и может пропустить ЧМ-2018