Салах - шестой в голосовании за "Золотой мяч". В первой номинации в карьере

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах занял шестое место в голосовании за обладателя "Золотого мяча". Египетский форвард в 2018 году впервые в карьере был включен в число номинантов.

Журнал France Football на данный момент опубликовал 25 позиций в голосовании из 30. Неизвестной остается только первая пятерка.

6. Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")

7. Рафаэль Варан (Франция, "Реал")

8. Эден Азар (Бельгия, "Челси")

9. Кевин Де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити")

10. Харри Кейн (Англия, "Тоттенхэм")