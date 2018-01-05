Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком Африки в 2017 году, сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола. В борьбе за почетную награду он опередил одноклубника сенегальца Садио Мане и габонца Пьера-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии".

25-летний египтянин начинал год в составе "Ромы", забив 10 голов и сделав 9 голевых передач в 20 матчах, а летом перебрался в "Ливерпуль", за который провел 29 матчей, забил 23 гола и сделал 8 голевых передач.

Также он в составе сборной Египта провел 10 матчей, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи. Египтяне в Кубке Африки-2017 проиграли Камеруну (1:2), а также смогли пробиться на чемпионат мира-2018.

Кроме того, лучшей сборной Африки в 2017 году была признана команда Египта, лучшим клубом - "Видад", выигравший африканскую Лигу чемпионов, лучшим молодым футболистом - замбиец Патсон Дака, выступающий за австрийский "Лиферинг", а лучшим тренером - Эктор Купер, работающий со сборной Египта.