19:32 26 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

С бывшего главы Федерации футбола Перу сняты обвинения в коррупции

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Экс-президент федерации футбола Перу Мануэль Бургу был оправдан по делу о коррупции в ФИФА, сообщает Reuters. Заседание прошло в федеральном суде в Нью-Йорке во вторник. Ранее суд признал виновными по аналогичной статье бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута из Парагвая и экс-президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина.

Напомним, скандал разгорелся в мае 2015 года, когда по обвинению в получении около 150 миллионов долларов в Цюрихе были задержаны 14 высокопоставленных чиновников организации.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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usuns

через пару лет с большинства наших спортсменов тоже наверняка снимут все обвинения - а что толку! карьеры загублены, медали не выиграны, репутация в г_о_вне до самой смерти(((

22:08 26 декабря

usuns

как говорится "ложки нашлись, а осадочек то остался" )))

22:06 26 декабря