С бывшего главы Федерации футбола Перу сняты обвинения в коррупции

Экс-президент федерации футбола Перу Мануэль Бургу был оправдан по делу о коррупции в ФИФА, сообщает Reuters. Заседание прошло в федеральном суде в Нью-Йорке во вторник. Ранее суд признал виновными по аналогичной статье бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута из Парагвая и экс-президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина.
Напомним, скандал разгорелся в мае 2015 года, когда по обвинению в получении около 150 миллионов долларов в Цюрихе были задержаны 14 высокопоставленных чиновников организации.
usuns
через пару лет с большинства наших спортсменов тоже наверняка снимут все обвинения - а что толку! карьеры загублены, медали не выиграны, репутация в г_о_вне до самой смерти(((
22:08 26 декабря
usuns
как говорится "ложки нашлись, а осадочек то остался" )))
22:06 26 декабря