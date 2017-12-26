С бывшего главы Федерации футбола Перу сняты обвинения в коррупции

Экс-президент федерации футбола Перу Мануэль Бургу был оправдан по делу о коррупции в ФИФА, сообщает Reuters. Заседание прошло в федеральном суде в Нью-Йорке во вторник. Ранее суд признал виновными по аналогичной статье бывшего вице-президента ФИФА Хуана Анхеля Напоута из Парагвая и экс-президента Бразильской конфедерации футбола Хосе Марию Марина.

Напомним, скандал разгорелся в мае 2015 года, когда по обвинению в получении около 150 миллионов долларов в Цюрихе были задержаны 14 высокопоставленных чиновников организации.