Руй Патрисиу, Рамос, Луис Суарес, Варди и Артуро Видаль - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал последнюю пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Руй Патрисиу ("Спортинг"), Серхио Рамос ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона"), Джейми Варди ("Лестер") и Артуро Видаль ("Бавария").
Ранее в числе претендентов были названы Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Рияд Махрез ("Лестер"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Неймар, Лионель Месси, Андрес Иньеста (все - "Барселона"), Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски (все - "Бавария"), Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Пепе, Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (все - "Реал"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Коке, Диего Годин, Антуан Гризманн (все - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").
Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.
- Барселона (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Спортинг Л
- Манчестер Юнайтед
- Манчестер Сити
- Тоттенхэм
- Златан Ибрагимович
- Атлетико
- Бавария
- Луис Суарес
- Наполи
- Лионель Месси
- Вест Хэм
- Криштиану Роналду
- Томас Мюллер (футбол)
- Серхио Агуэро
- Диего Годин
- Андрес Иньеста
- Тони Кроос
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Серхио Рамос
- Гарет Бэйл
- Гонсало Игуаин
- Лестер
- Мануэль Нойер
- Джанлуиджи Буффон
- Лука Модрич
- Роберт Левандовски
- Пепе Феррейра
- Артуро Видаль
- Руй Патрисиу
- Юго Ллорис
- Кевин де Брейне
- Пьер-Эмерик Обамеянг
- Поль Погба
- Антуан Гризманн
- Джейми Варди
- Рияд Махрез
- Хорхе Коке
- Димитри Пайет
- Пауло Дибала