Руй Патрисиу, Рамос, Луис Суарес, Варди и Артуро Видаль - претенденты на "Золотой мяч"-2016

Журнал France Football опубликовал последнюю пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Руй Патрисиу ("Спортинг"), Серхио Рамос ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона"), Джейми Варди ("Лестер") и Артуро Видаль ("Бавария").

Ранее в числе претендентов были названы Димитри Пайет ("Вест Хэм"), Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Рияд Махрез ("Лестер"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Неймар, Лионель Месси, Андрес Иньеста (все - "Барселона"), Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Роберт Левандовски (все - "Бавария"), Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), Пепе, Лука Модрич, Тони Кроос, Гарет Бэйл, Криштиану Роналду (все - "Реал"), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала (оба - "Ювентус"), Коке, Диего Годин, Антуан Гризманн (все - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус").

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.