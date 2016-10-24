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Руй Патрисиу, Рамос, Луис Суарес, Варди и Артуро Видаль - претенденты на "Золотой мяч"-2016

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Журнал France Football опубликовал последнюю пятерку претендентов на "Золотой мяч"-2016. В нее вошли Руй Патрисиу ("Спортинг"), Серхио Рамос ("Реал"), Луис Суарес ("Барселона"), Джейми Варди ("Лестер") и Артуро Видаль ("Бавария").

Ранее в числе претендентов были названы Димитри Пайет ("Вест Хэм"),  Поль Погба ("Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Юго Ллорис ("Тоттенхэм"), Рияд Махрез ("Лестер"), Златан Ибрагимович ("ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), НеймарЛионель Месси, Андрес Иньеста (все - "Барселона"), Томас МюллерМануэль НойерРоберт Левандовски (все - "Бавария"), Серхио Агуэро, Кевин Де Брейне (оба - "Манчестер Сити"), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Дортмунд), ПепеЛука Модрич, Тони КроосГарет БэйлКриштиану Роналду (все - "Реал"), Джанлуиджи БуффонПауло Дибала (оба - "Ювентус"), Коке, Диего ГодинАнтуан Гризманн (все - "Атлетико") и Гонсало Игуаин ("Наполи"/"Ювентус"). 

Напомним, что с этого года "Золотой мяч" будет вручаться без участия ФИФА на основании голосования журналистов, как это было с момента его основания в 1956 году и до 2009 года.

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