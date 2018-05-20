Руслан Нигматуллин: "В "Спартаке" нас посчитали блатными, а в "Атланте" сыном остались довольны. Будет играть за молодежку"

Экс-вратарь сборной России, "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин рассказал о том, что его сын Руслан подписал контракт с "Атлантой Юнайтед" из MLS. Ранее 17-летний Руслан не прошел просмотр в "Спартаке".

- Мы были в феврале на просмотре в "Атланте", нам все понравилось, и в команде остались довольны Русланом, - сказал Нигматуллин. – "Атланта" – крутая команда по американским меркам, идет на первом месте (в Восточной конференции. – Прим. "СЭ").

- Почему выбрали этот клуб?

- В "Спартак" нас не взяли, посчитали, что мы блатные. Поэтому решили пойти другим путем. Сыну очень хотелось найти такой вариант, чтобы о его папе никто не знал и чтобы его оценивали только по спортивным возможностям. Сейчас ждем период заявок, вчера он провел первый товарищеский матч.

- Будет выступать за основу?

- Нет, за молодежку. В "Атланте" работает экс-тренер "Барселоны" и сборной Аргентины (Херардо Мартино. – Прим. "СЭ"). Большой плюс – есть вторая команда, как у "Спартака". Основа выступает в MLS, а дублеры – в лиге ниже. Есть возможность развиваться – сыну все это очень нравится. Его хорошо встретили, Руслан очень доволен.

- Когда ожидается дебют?

- В молодежном первенстве идет система "осень-весна", так что сейчас там плей-офф. Не думаю, что Руслана заявят на эту стадию. Так что начнем со следующего сезона. Как раз два вратаря молодежки уходят в университетские коллективы – на Руслана будут рассчитывать. (Игорь НОВИКОВ)