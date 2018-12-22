Руслан Нигматуллин тренирует своего сына в США. Видео

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выложил видео совместной тренировки с сыном Русланом. Нигматуллин-младший год назад безуспешно проходил просмотр в "Спартаке", после чего подписал контракт с клубом MLS "Атланта". Сейчас он играет в команде "Уэстон" в молодежной лиге Северной Америки.
"Долгожданная встреча со старшим сыном и конечно же долгожданная совместная тренировка. Руслан-младший готовится к предновогоднему турниру в Орландо", - написал Нигматуллин-старший в Твиттере.
Долгожданная встреча со старшим сыном и конечно же долгожданная совместная тренировка. ⚽ 🌴 🌞– ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 22 декабря 2018 г.
Руслан младший готовится к предновогоднему турниру в Орландо.
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Как вам упражнение? pic.twitter.com/6KWjTWQL0F
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