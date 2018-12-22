Руслан Нигматуллин тренирует своего сына в США. Видео

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выложил видео совместной тренировки с сыном Русланом. Нигматуллин-младший год назад безуспешно проходил просмотр в "Спартаке", после чего подписал контракт с клубом MLS "Атланта". Сейчас он играет в команде "Уэстон" в молодежной лиге Северной Америки.

"Долгожданная встреча со старшим сыном и конечно же долгожданная совместная тренировка. Руслан-младший готовится к предновогоднему турниру в Орландо", - написал Нигматуллин-старший в Твиттере.