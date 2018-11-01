Руслан Нигматуллин-младший тренируется в американском клубе. Видео

Бывший вратарь "Спартака", "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин опубликовал видео тренировки его сына Руслана в составе юношеской команды "Уэстон". 18-летний голкипер год назад безуспешно проходил просмотр в "Спартаке", после чего подписал контракт с клубом MLS "Атланта".

"Самый главный ученик в моей жизни - восемнадцатилетний сын Руслан Нигматуллин младший. Все свои вратарские знания я передавал ему в течении 10 лет. Очень скучаю сейчас по нашим с ним тренировкам. Видео с сегодняшнего занятия команды U19 FC "Weston" Miami. Мы похожи?" - написал Нигматуллин в Твиттере.