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15:09 | Футбол — "Пас из-за границы"

Руни завершил карьеру в сборной Англии

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Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял решение завершить карьеру в сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард дебютировал в сборной в 2003 году в возрасте 17 лет.

31-летний является лучшим бомбардиром национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах. Он также занимает второе место по количеству проведенных игр.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Гизмо

Что то рано Уэйн!! 31 год всего, ты же перспективный еще, у нас до пенсии играют)

15:15