Руни завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял решение завершить карьеру в сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард дебютировал в сборной в 2003 году в возрасте 17 лет.
31-летний является лучшим бомбардиром национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах. Он также занимает второе место по количеству проведенных игр.
53 goals. 119 games. Forever a #ThreeLions legend.– England (@England) 23 августа 2017 г.
Thank you, @WayneRooney. pic.twitter.com/j5iT6XHJKz
Гизмо
Что то рано Уэйн!! 31 год всего, ты же перспективный еще, у нас до пенсии играют)
15:15