Руни завершил карьеру в сборной Англии

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял решение завершить карьеру в сборной Англии, сообщает пресс-служба национальной команды. Форвард дебютировал в сборной в 2003 году в возрасте 17 лет.

31-летний является лучшим бомбардиром национальной команды, забив 53 гола в 119 матчах. Он также занимает второе место по количеству проведенных игр.