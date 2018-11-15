Руни - о матче со сборной Хорватии на Евро-2004: "Это всего будет моим любимым воспоминанием"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, который проведет свой последний матч за сборную Англии против США на "Уэмбли", поделился одним из свои любимых воспоминаний.

В своем Твиттере футболист выложил фотографию с матча 1/8 финала чемпионата Европы-2004 против сборной Хорватии. В этой игре Руни стал автором дубля и помог английской сборной одержать победу со счетом 4:2 и выйти в четвертьфинал.

- Это всегда будет одним из моих любимых воспоминаний. Мечты сбываются. Особое, особое чувство, - написал Руни.

Напомним, что форвард будет капитаном команды в прощальном матче за сборную Англии. Ранее игрок объявил, что закончит свою карьеру в MLS. 33-летний англичанин также отметил, что не собирается менять клуб.