Руни будет капитаном сборной Англии в своем прощальном матче

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни будет капитаном команды в прощальном матче за сборную Англии. Форвард проведет свой 120-й матч за сборную против США на "Уэмбли".

Об этом сообщил полузащитник "Манчестер Сити" Фабиан Делф, который выведет команду на поле в этом матче.

- Когда я приехал в Англию, Уэйн был капитаном, он поприветствовал меня и заставил чувствовать себя как дома, - приводит Sky Sports слова Делфа. - Как только он появится на поле, я отдам ему повязку. Это будет огромная ночь для Уэйна, и мы хотим сделать ее особенной. Мы считаем, что оень важно уважать его за достижения, которые он сделал на протяжении всей своей карьеры.

Руни объявил, что закончит свою карьеру в MLS. 33-летний англичанин также отметил, что не собирается менять клуб.