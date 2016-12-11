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Румынский тренер отказался возглавить "Газиантепспор" из-за теракта в Стамбуле

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Румынский специалист Мариус Шумудикэ отказался от поста главного тренера "Газиантепспора" из-за теракта, произошедшего в субботу возле стадиона "Бешикташа", сообщает L'Equipe. Ранее тренер дал свое согласие и попрощался с "Астрой", которую возглавлял до этого. Шумудикэ должен был в понедельник прибыть в Турцию для подписания контракта, но после сообщения о теракте отказался от поездки.

Взрыв в Стамбуле унес жизни 29 человек, около 40 получили ранения. Среди погибших есть два сотрудника "Бешикташа".

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Материалы REN-TV

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