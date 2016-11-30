Руководство "Шапекоэнсе" отправило на место крушения самолета группу врачей и юристов

"Шапекоэнсе" отправил в Колумбию, где потерпел крушение самолет с игроками команды, группу врачей и юристов из семи человек, сообщает пресс-служба клуба. Они прибудут на место трагедии утром в среду.

В понедельник по местному времени команда попала в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один – вратарь Данилу – скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.