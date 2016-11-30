03:30 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Руководство "Шапекоэнсе" отправило на место крушения самолета группу врачей и юристов

0
0
0

"Шапекоэнсе" отправил в Колумбию, где потерпел крушение самолет с игроками команды, группу врачей и юристов из семи человек, сообщает пресс-служба клуба. Они прибудут на место трагедии утром в среду.

В понедельник по местному времени команда попала в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". В катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один – вратарь Данилу – скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ