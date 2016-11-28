Руководство "Маккаби" может уволить Арвеладзе

По утверждению израильского интернет-портала one, "Маккаби" из Тель-Авива может уволить грузинского специалиста Шоту Арвеладзе с поста главного тренера. В клубе крайне разочарованы игрой команды и особенно результатами. После поражения от "Зенита" в Лиге Европы, команда уступила вчера в израильской лиге одному из аутсайдеров – клубу "Бней-Иегуда" (0:1). Отрыв от чемпиона, "Хапоэля" из Беэр-Шевы, составляет после 11 туров 8 очков.

Сам Арвеладзе, отвечая после матча на вопрос о возможном переходе в "Краснодар", подчеркнул: "Это не место и не время заниматься спекуляциями". (Эли ШВИДЛЕР)