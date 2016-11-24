Рожериу Сени возглавил "Сан-Паулу"

43-летний Рожериу Сени назначен на пост главного тренера "Сан-Паулу", сообщает официальный сайт клуба. Для него это первый опыт работы тренером. В бытность футболистом он выступал на позиции вратаря, всю карьеру (более 1000 матчей) провел в "Сан-Паулу". В 2015 году он завершил выступления. Также на его счету 16 игр в сборной Бразилии и титул чемпиона мира-2002.

Наиболее примечателен Рожериу Сени своими бомбардирскими рекордами. Он регулярно исполнял штрафные и пенальти за клуб, стал первым голкипером, забившим более 100 мячей, и остановился на отметке в 131 гол. У занимающего второе место Хосе Луиса Чилаверта 67 точных ударов.