Российский бизнесмен хочет купить "Левски"

Российский бизнесмен Дмитрий Косарев сообщил, что собирается купить болгарский "Левски", чтобы спасти клуб от банкротства. Команда сейчас идет второй в чемпионате Болгарии, но из-за финансовых трудностей находится на грани исчезновения.

- Я сделал предложение, хочу купить "Левски" и инвестировать в команду 10 миллионов евро, - приводит Gong.bg слова Косарева. - Не хочу, чтобы команда повторила путь софийских ЦСКА и "Локомотива", которые обанкротились ранее.