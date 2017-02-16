17:55 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Российский бизнесмен хочет купить "Левски"

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Российский бизнесмен Дмитрий Косарев сообщил, что собирается купить болгарский "Левски", чтобы спасти клуб от банкротства. Команда сейчас идет второй в чемпионате Болгарии, но из-за финансовых трудностей находится на грани исчезновения.

- Я сделал предложение, хочу купить "Левски" и инвестировать в команду 10 миллионов евро, - приводит Gong.bg слова Косарева. - Не хочу, чтобы команда повторила путь софийских ЦСКА и "Локомотива", которые обанкротились ранее.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Урфин Джюс

А Торпедо купить слабо? Чё-то все МонакИ, Челси покупают.. а как же вывоз капитала за бугор? Или это уже не наказуемо?

18:31

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