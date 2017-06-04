Российские бизнесмены могут купить румынский клуб и пригласить Луческу

Группа российских бизнесменов намерена приобрести румынский клуб "Политехника", утверждает Digi Sport. На данный момент долги клуба составляют порядка трех миллионов евро. Финансовую поддержку также готов оказать бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу, которого намерены пригласить в качестве наставника команды.

"Политехника" досрочно заняла первое место в группе вылета чемпионата Румынии и сохранила место в элите на следующий сезон.

Луческу не работал с румынскими клубами с 2000 года после ухода из "Рапида". "Зенит" он возглавлял в сезоне-2016/17, занял с ним третье место и был уволен. На его место пришел Роберто Манчини.