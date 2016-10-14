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Российская футболистка включена в команду Месси

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Форвард сборной России Надежда Карпова была включена нападающим "Барселоны" Лионелем Месси в команду из десяти лучших молодых игроков в рамках проекта "Их выбрал Месси". 21-летняя россиянка стала первой и единственной девушкой в этом списке. Напомним ранее, аргентинец выбирал в свою команду полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

Сегодня Карпова в своем Instagram разместила фотографию с именными бутсами, вручаемыми членам команды Месси. Стоит отметить, что футболистка решила разыграть их среди своих фанатов.

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