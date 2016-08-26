Россиянин подписал контракт с клубом из ЮАР

Отныне Африка для футбольной России не только экспортер игроков. Воспитанник владимирского футбола Григорий Гришин проследовал в обратном направлении. Центральный защитник, которому 10 сентября исполнится 19 лет, подписал контракт по схеме "1+1" с клубом "Юниверсити оф Претория", по итогам прошлого сезона опустившегося из премьер-лиги ЮАР в первый дивизион.

Начав заниматься футболом в родном Владимире, Гришин два года обучался в Академии московского "Динамо". Прошлый сезон он провел в составе владимирского "Торпедо", приняв участие в 18 матчах турнира зоны "Запад" второго дивизиона. ЮАР же – знакомая для Григория и его семьи страна. Отец футболиста, Дмитрий Гришин, участвовал в знаменитом пробеге "Comrades", самом массовом и старейшем супермарафоне, проводимом с 1921 года. На дистанции между Дурбаном и Питермарицбургом, которая немного меняется и составляет от 87 до 89 километров, ежегодно стартуют тысячи человек. В 1996 году Дмитрий Гришин стал первым россиянином, финишировавшем в супермарафоне первым. Во второй раз он выиграл пробег спустя два года.

– После второй победы кубок отцу, как победителю, вручил лично президент Нельсон Мандела, – поведал Григорий. – Мне же довелось побывать в ЮАР, когда отец готовился там к соревнованиям. По-английски изъясняюсь, а за время просмотра в команде сразу в языке прибавил благодаря практике. Учусь заочно на третьем курсе Владимирского государственного университета по направлению "Спортивный менеджмент".

– Турнир в южноафриканском первом дивизионе стартует в ближайшие выходные дни, но нашему парню еще нужно получить рабочую визу, – сообщил корреспонденту "СЭ" футбольный агент Алексей Бондаренко. – Ее должны выдать во вторник, после чего Григорий будет вправе играть. Рассчитываем, что дебют состоится во 2-м туре как раз в день рождения, когда состоится встреча на выезде с командой из Стелленбоша, и что Гришин сразу впишется в основной состав.

– В университете Претории отличная спортивная инфраструктура, – рассказал также Бондаренко. – Там с десяток натуральных полей для занятий футболом, регби и крикетом, а также искусственное поле для хоккея на траве. Футбольную команду возглавил Шон Бартлетт, на счету которого 74 матча за сборную ЮАР. В ее составе он выиграл Кубок Африки-96, выступал за английский "Чарльтон" и теперь предлагает команде интенсивные тренировки. Вообще особенность местного футбола – очень высокий темп игры. В этом могла убедиться во время олимпийского турнира сборная Бразилии, сыгравшая с южноафриканской командой вничью 0:0. В скорости здешний первый дивизион точно превосходит ФНЛ. Возможно, даже и российскую премьер-лигу.

Григорию будет полезно набраться опыта, а впоследствии перейти в клуб рангом выше и, возможно, перебраться отсюда в Европу. Молодой футболист при росте 187 сантиметров обладает прекрасными физическими данными для центрального защитника. Надеемся, на него обратят внимание в юношеской сборной. Тем более что с командой 1998 года рождения работает Михаил Галактионов, у которого Григорий занимался в "Динамо". А в будущем, если дела будут складываться хорошо, быть может, Гришин, играющий на дефицитной для нашего футбола позиции, подойдет и национальной команде. (Александр ПРОСВЕТОВ)