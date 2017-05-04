Россия осталась 61-й в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 61-е место в обновленном рейтинге ФИФА. Данный результат является худшим в истории команды. Напомним, что россияне, как хозяева чемпионата мира-2018, не проводят официальных матчей после Euro-2016. В первой десятке изменений не произошло. Лидирует по-прежнему Бразилия, за ней идут Аргентина и действующий чемпион мира Германия.

Ближайший соперник России - сборная Венгрии - занимает 31-е место в рейтинге. С венграми подопечные Станислава Черчесова встретятся 5 июня.

Наибольшего прогресса за прошедший месяц добился Мадагаскар, поднявшийся на 9 строчек - со 120-го места на 111-е. Самое серьезное падение зафиксировано у Малави - 14 позиций, с 100-го на 114-е.

Рейтинг ФИФА

Положение на 4 мая

1 (1). Бразилия – 1672

2 (2). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1411

5 (5). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (7). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (9). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204...

31 (31). Венгрия - 801...

61 (61). РОССИЯ – 561

* – положение в предыдущем рейтинге