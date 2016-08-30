16:01 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Росицки вернулся в "Спарту"

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Полузащитник Томаш Росицки, у которого в июле закончился контракт с "Арсеналом", присоединился к "Спарте". Как сообщает пресс-служба чешского клуба, с 35-летним чехом подписан двухлетний контракт. За пражскую команду он будет выступать под номером 10. Напомним, что Росицки является воспитанником "Спарты", за которую выступал на профессиональном уровне с 1998 по 2001 год до перехода в дортмундскую "Боруссию".

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