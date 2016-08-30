Росицки вернулся в "Спарту"

Полузащитник Томаш Росицки, у которого в июле закончился контракт с "Арсеналом", присоединился к "Спарте". Как сообщает пресс-служба чешского клуба, с 35-летним чехом подписан двухлетний контракт. За пражскую команду он будет выступать под номером 10. Напомним, что Росицки является воспитанником "Спарты", за которую выступал на профессиональном уровне с 1998 по 2001 год до перехода в дортмундскую "Боруссию".

Tomáš Rosický will wear no.10 at Sparta. pic.twitter.com/8BvqaTL3oi – AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) 30 августа 2016 г.