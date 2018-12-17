Росицки стал спортивным директором "Спарты"

Бывший полузащитник дортмундской "Боруссии" и "Арсенала" Томаш Росицки, ранее объявивший о завершении карьеры, назначен спортивным директором "Спарты", информирует официальный сайт клуба.

Он заменит Зденека Шчастны, который совмещал должности спортивного директора и главного тренера. Теперь он сосредоточится на тренерской работе.

Кроме того, 38-летний Росицкий будет также заниматься трансферами.

Росицки за 19 лет в профессиональном футболе принял участие в 474 официальных матчах на клубном уровне, в которых забил 58 голов и отдал 70 результативных передач. На его счету также 105 матчей за сборную Чехии​ и 23 гола.