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Роналду VS Рамос. Агитация в борьбе за приз FIFA The Best

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Известный карикатурист Омар Момани посвятил очередную работу словам капитана "Реала" Серхио Рамоса в поддержку одноклубника Луки Модрича. По мнению защитника, хорватский хавбек заслуживает получения приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

Конкурентами полузащитника в борьбе за награду будут его бывший одноклубник Криштиану Роналду, который этим летом перешел "Ювентус" и форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

На рисунке Рамос и Роналду изображены перед президентом ФИФА Джанни Инфантино. Первый активно поддерживает одноклубника, тогда как второй пытается продвинуть свою кандидатуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Omar Momani (@omarmomani) 11 Сен 2018 в 6:25 PDT

Имя лучшего футболиста года будет объявлено на церемонии вручения наград ФИФА 24 сентября. Мероприятие пройдет в Лондоне.

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