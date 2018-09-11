Роналду VS Рамос. Агитация в борьбе за приз FIFA The Best

Известный карикатурист Омар Момани посвятил очередную работу словам капитана "Реала" Серхио Рамоса в поддержку одноклубника Луки Модрича. По мнению защитника, хорватский хавбек заслуживает получения приза лучшему игроку года по версии ФИФА.

Конкурентами полузащитника в борьбе за награду будут его бывший одноклубник Криштиану Роналду, который этим летом перешел "Ювентус" и форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах.

На рисунке Рамос и Роналду изображены перед президентом ФИФА Джанни Инфантино. Первый активно поддерживает одноклубника, тогда как второй пытается продвинуть свою кандидатуру.

Имя лучшего футболиста года будет объявлено на церемонии вручения наград ФИФА 24 сентября. Мероприятие пройдет в Лондоне.