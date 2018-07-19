Роналду в Китае: "Готов вдохновлять будущее футбола". Фото

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, перешедший из "Реала" в "Ювентус", прилетел в Китай. В своем Твиттере он разместил фото c мячом, сделанное на пустынной площади, и сопроводил его подписью: "Рад вернуться в Китай. Готов вдохновлять будущее футбола!"

На чемпионате мира-2018 сборная Португалии с Криштиану Роналду в составе проиграла в 1/8 финала Уругваю. 10 июля Роналду стал игроком "Ювентуса" , подписав с туринским клубом 4-летний контракт. Сумма трансфера составила 100 миллионов евро.