Роналду станет продюсером сериала о женском футболе

Форвард "Реала" Криштиану Роналду станет исполнительным продюсером нового телевизионного сериала, который будет посвящен женскому футболу, сообщает Hollywood Reporter.

По информации издания, заказ на такой сериал сделал Фейсбук. Действие картины будет происходить в Нью-Йорке, а в центре внимания окажется местная школьная команда.

– В свободное время я люблю смотреть качественные телепередачи, – сказал Роналду. – Для меня стать исполнительным продюсером сериала - потрясающий опыт, особенно учитывая то, какие талантливые люди будут неустанно трудиться, чтобы проект был реализован. История моей жизни имеет много общего со взлетами и падениями, которые предстоит пережить команде в сериале.