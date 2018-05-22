Роналду стал самым популярным спортсменом по версии ESPN. Шарапова - 21-я в рейтинге

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду возглавил рейтинг ста самых популярных спортсменов мира по версии американского телеканала ESPN, сообщается на сайте компании. На первой строчке португалец оказывается в третий раз подряд.

Следом за Роналду в списке расположились форвард "Кливленда" Леброн Джеймс и нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Рейтинг составлен на основе количества подписчиков звезд в социальных сетях, рекламных контрактов и поисковых запросов в интернете.

Единственным представителем России в топ-100 стала теннисистка Мария Шарапова, занявшая 21-ю строчку. Год назад она была 23-й.

В десятку самых популярных вошли: футболист Неймар (4-е место), теннисисты Роджер Федерер (5-е) и Рафаэль Надаль (8-е), гольфисты Тайгер Вудс (6-е) и Фил Микельсон (10-е), а также баскетболисты Кевин Дюрант (7-е) и Стефен Карри (9-е). Лучшая из теннисисток - Серена Уильямс, американка - 12-я.