17:33 23 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Роналду стал первым в рейтинге 100 лучших игроков 2016 года по версии The Guardian

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду возглавил список лучших футболистов 2016 года по версии The Guardian. На второй строчке расположился нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси. Замкнул тройку лучших еще один форвард каталонской команды Луис Суарес.

Рейтинг лучших футболистов мира составлялся на основе голосов 124 экспертов из 45 стран. Полностью список лучших игроков по версии The Guardian здесь.

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shpasic

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