Роналду сфотографировался на троне

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком года, сфотографировался со своей наградой на троне. Снимок был опубликован на странице ФИФА в Инстаграме.
При выборе лауреата проводился опрос среди главных тренеров и капитанов сборных, болельщиков и журналистов. В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018.
Помимо Роналду, на награду претендовали форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Бразилии Неймар, перебравшийся летом из "Барсы" в "ПСЖ".
баламошка
Кокорин сфотографировался на горшке.
15:49
ole72
Присел на минуточку,пока Месси отлучился автографы раздавать!
15:43
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
)))клован.
15:29