Роналду сфотографировался на троне

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком года, сфотографировался со своей наградой на троне. Снимок был опубликован на странице ФИФА в Инстаграме.

При выборе лауреата проводился опрос среди главных тренеров и капитанов сборных, болельщиков и журналистов. В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018.

Помимо Роналду, на награду претендовали форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Бразилии Неймар, перебравшийся летом из "Барсы" в "ПСЖ".

Криштиану Роналду - лучший игрок мира-2017 по версии ФИФА