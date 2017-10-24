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Роналду сфотографировался на троне

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком года, сфотографировался со своей наградой на троне. Снимок был опубликован на странице ФИФА в Инстаграме.

При выборе лауреата проводился опрос среди главных тренеров и капитанов сборных, болельщиков и журналистов. В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018.

Помимо Роналду, на награду претендовали форвард "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси и капитан сборной Бразилии Неймар, перебравшийся летом из "Барсы" в "ПСЖ".

Криштиану Роналду - лучший игрок мира-2017 по версии ФИФА

 

#TheBest 👑⚽🏆 📸 @michaelregan

Публикация от FIFA World Cup (@fifaworldcup) Окт 24 2017 в 2:19 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Кокорин сфотографировался на горшке.

15:49

ole72

Присел на минуточку,пока Месси отлучился автографы раздавать!

15:43

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

)))клован.

15:29