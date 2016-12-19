Роналду обиделся на сестру

Нападающий сборной Португалии и "Реала" Криштиану Роналду обиделся на свою родную сестру Катю Авейру, утверждает TV 7 Dias. По информации источника, причиной обиды стало нескромное поведение Авейру.
Сообщается, что 40-летняя певица имела интимную близость со своим другом в комнате Роналду на его вилле недалеко от Порту. Также отмечается, что узнал об этом Роналду не от самой сестры, а от ее бывшего друга, который сделал признание в эфире португальского реалити-шоу. По информации источника, Роналду так обиделся на Авейру, что прекратил с ней общение.
Tupac Shakur
Позже выяснится что это был друг Роналду. Который изменил ему с его сестрой))
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Долой марионеток-макларенеток
Две сестры...
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rumatata
Интриги, скандалы, расследования.
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Армеец-1
Криштинка обиделась на сестру, очуметь какая обидчивая!
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