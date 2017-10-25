Роналду – о команде года: "Неплохой состав"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал команду года по версии FIFPro неплохой. Форвард, 23 октября названный лучшим игроком года по версии ФИФА, вошел в символическую сборную года в 10-й раз подряд.
– Неплохая команда, – написал в Инстаграме Роналду, сопроводив подпись к фотографией шестью смайлами.
Помимо Роналду, в команду года по версии FIFPro вошли Джанлуиджи Буффон, Дани Алвес, Серхио Рамос, Леонардо Бонучии, Марселу, Тони Кроос, Лука Модрич, Андрес Иньеста, Лионель Месси и Неймар.