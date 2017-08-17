Роналду, Неймар, Месси и еще 21 футболист претендуют на приз ФИФА лучшему игроку года

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала список из 24 игроков, претендующих на приз лучшему футболисту 2017 года.

В список вошли:

вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Кейлор Навас ("Реал")

защитники: Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Дани Карвахаль, Марселу, Серхио Рамос (все - "Реал");

полузащитники: Эден Азар, Н'голо Канте (оба - "Челси"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Тони Кроос, Лука Модрич (оба - "Реал"), Артуро Видаль ("Бавария");

нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг ("Боруссия" Д), Криштиану Роналду ("Реал"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Златан Ибрагимович ("Манчестер Юнайтед"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Неймар ("ПСЖ"), Алексис Санчес ("Арсенал"), Луис Суарес, Лионель Месси (оба - "Барселона").

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Голосование продлится до 7 сентября, а вручение приза состоится 23 октября на гала-вечере ФИФА в Лондоне.