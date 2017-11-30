Роналду-младший забил красивый гол ударом со штрафного

Сын капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Криштиану-младший забил эффектный гол со штрафного в матче детской команды "Посуэло". Видео гола футболист опубликовал в Инстаграме, подписав его "Ничто не случайно".

Nothing is coincidence 🙌🤗⚽️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 30 2017 в 4:42 PST