Роналду-младший забил красивый гол ударом со штрафного

Сын капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Криштиану-младший забил эффектный гол со штрафного в матче детской команды "Посуэло". Видео гола футболист опубликовал в Инстаграме, подписав его "Ничто не случайно".
Сын капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Криштиану-младший забил эффектный гол со штрафного в матче детской команды "Посуэло". Видео гола футболист опубликовал в Инстаграме, подписав его "Ничто не случайно".
Отец деда
У него уже детей как у лейтенанта Шмидта.
19:17
баламошка
В через пару лет сменит батю в Реале.
19:17