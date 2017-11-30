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Роналду-младший забил красивый гол ударом со штрафного

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Сын капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Криштиану-младший забил эффектный гол со штрафного в матче детской команды "Посуэло". Видео гола футболист опубликовал в Инстаграме, подписав его "Ничто не случайно".

 

Nothing is coincidence 🙌🤗⚽️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 30 2017 в 4:42 PST

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Отец деда

У него уже детей как у лейтенанта Шмидта.

19:17

баламошка

В через пару лет сменит батю в Реале.

19:17