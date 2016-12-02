Роналду, Месси и Гризманн - претенденты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

ФИФА опубликовала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года. Номинантами стали нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн и нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

В полном списке претендентов также числились: Серхио Агуэро (Аргентина,"Манчестер Сити"), Гарет Бэйл (Уэльс, "Реал"), Джанлуиджи Буффон (Италия, "Ювентус"), Кевин де Брейне (Бельгия, "Манчестер Сити"), Златан Ибрагимович (Швеция, "Манчестер Юнайтед"), Андрес Иньеста (Испания, "Барселона"), Нголо Канте (Франция,"Челси"), Тони Кроос (Германия, "Реал"), Роберт Левандовски (Польша "Бавария"), Рияд Махрез (Алжир, "Лестер"), Лука Модрич (Хорватия,"Реал"), Мануэль Нойер (Германия, "Бавария"), Неймар (Бразилия, "Барселона"), Месут Езил (Германия, "Арсенал"), Димитри Пайет (Франция, "Вест Хэм"), Поль Погба (Франция,"Манчестер Юнайтед"), Серхио Рамос (Испания, "Реал"), Алексис Санчес (Чили, "Арсенал"), Луис Суарес (Уругвай,"Барселона"), Джейми Варди (Англия, "Лестер").

Напомним, что с этого года приз лучшему футболисту года по версии ФИФА и "Золотой мяч" вновь вручаются раздельно.