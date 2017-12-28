22:37 28 декабря | Футбол — "Пас из-за границы"

Роналду - лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Зидан - лучший тренер

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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards. 32-летний форвард был объявлен лауреатом этой награды во время во время торжественной церемонии в ОАЭ.

Лучшей командой года стал "Реал", а лучшим тренером - наставник мадридцев Зинедин Зидан. Кроме того, награду как лучший агент получил представляющий интересы Роналду Жорже Мендеш. Лучшей лигой мира был назван чемпионат Испании.

За выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены экс-капитаны "Ромы" и "Барселоны"  Франческо Тотти и Карлес Пуйоль. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат мира 2006 года. Лучшим судьей 2017 года был назван немец Феликс Брих.

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