Роналду - лучший футболист года по версии Globe Soccer Awards, Зидан - лучший тренер

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду назван лучшим футболистом 2017 года по версии Globe Soccer Awards. 32-летний форвард был объявлен лауреатом этой награды во время во время торжественной церемонии в ОАЭ.
Лучшей командой года стал "Реал", а лучшим тренером - наставник мадридцев Зинедин Зидан. Кроме того, награду как лучший агент получил представляющий интересы Роналду Жорже Мендеш. Лучшей лигой мира был назван чемпионат Испании.
За выдающуюся карьеру в качестве игроков были отмечены экс-капитаны "Ромы" и "Барселоны" Франческо Тотти и Карлес Пуйоль. Среди тренеров аналогичную награду получил Марчелло Липпи, под руководством которого сборная Италии выиграла чемпионат мира 2006 года. Лучшим судьей 2017 года был назван немец Феликс Брих.
.@Cristiano Ronaldo of #RealMadrid and Portugal National team is the winner of the “Best Player of the Year” #GlobeSoccer Awards. pic.twitter.com/7IT3Er7v5g– #GlobeSoccer Awards (@Globe_Soccer) 28 декабря 2017 г.
Zinedine #Zidane, winner of the “Best Coach of the Year” #GlobeSoccer Award. #Dubai pic.twitter.com/nZE8gfHIhj– #GlobeSoccer Awards (@Globe_Soccer) 28 декабря 2017 г.
.@RealMadrid presented with Audi “Best Club of the Year” #GlobeSoccer Award in #Dubai. pic.twitter.com/UOksysIVVv– #GlobeSoccer Awards (@Globe_Soccer) 28 декабря 2017 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Рома
- Сборная Португалии (футбол)
- Зинедин Зидан
- Франческо Тотти
- Криштиану Роналду
- Сборная Италии (Футбол)
- Карлес Пуйоль
- Марчелло Липпи
- Чемпионат мира
- Жорже Мендеш (агент)
Flamenco
🎃
02:24