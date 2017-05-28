Роналдо: "В свое время ушел из "Реал" из-за проблем с Капелло"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо подчеркнул в интервью Fox Sports, что в свое время покинул "Реал" против своей воли. По словам бразильца, причиной послужили проблемы с итальянским специалистом Фабио Капелло, который возглавлял мадридскую команду в то время. Зубастик выступал за "Королевский клуб" с 2002 по 2007 год.

– Из "Реала" я ушел не по своей воле, – подчеркнул Роналдо. – Дело в том, что у меня было много проблем с Капелло. Он оставлял меня вне команды, даже если у мой вес был на 100 граммов больше положенного. Вообще я общительный человек и всегда готов выслушать и понять чужую точку зрения. Но с ним взаимопонимания найти так и не удалось.