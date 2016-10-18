Роналдо: "В 1998 году Роберту Карлос спас мне жизнь"

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо рассказал, что защитник Роберто Карлос спас ему жизнь во время чемпионата мира-1998. В отеле команды у нападающего случился приступ, а его партнер по команде вовремя оказал ему первую медицинскую помощь.

– Роберто Карлос спас меня во время чемпионата мира-1998, – цитирует Onda Cero Роналдо. – Это было после полуночи, мы были в своем номере и уже готовились ко сну. В один момент у меня начались конвульсии, и я потерял сознание на 30 секунд. Сначала он подумал, что я шучу, но затем оказал помощь.