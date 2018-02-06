Роналдо: "Скоро Неймар выиграет "Золотой мяч"

Легендарный нападающий Роналдо считает, что форвард "ПСЖ" Неймар выиграет "Золотой мяч". Он считает, что 26-летний бразилец выступает за прекрасный клуб.

– У Неймара есть все, чтобы выиграть "Золотой мяч", – цитирует ESPN Роналдо. – Он играет в замечательной команде, которая демонстрирует хороший футбол. У него есть все, чтобы быть счастливым. Он играет непринужденно, красиво, много забивает, радует болельщиков. По его игре видно, что он счастлив.

С каждым годом он все ближе к "Золотому мячу". Критерии все время меняются, они зависят от производительности команды. Но я уверен, что он близок к этому.