Роналдо: "Мне пришлось прикинуться вратарем, чтобы пройти просмотр в своей первой команде"

Экс-нападающий "Реала" и сборной Бразилии Роналдо отметил, что ему было непросто пробиться в большой футбол. Также он подчеркнул, что только полная самоотдача может позволить молодым футболистам достичь успехов.



- Я пошел на просмотр в "Валкейре", мини-футбол оказался несколько сложнее, ведь кроме меня там находилось около 50 детей, которые преследовали те же цели, что и я, - цитирует Mirror Роналдо. – Я хотел играть на правом фланге, как, собственно, и большинство, так как немногие хорошо владели левой ногой. На каждую позицию претендовало много ребят, но лишь трое хотели стать вратарями. И я тогда прикинулся голкипером, чтобы точно пройти отбор. У меня все получилось, после этого на тренировке я сразу же сменил свою позицию.



Меня тогда не волновал ни холод, ни что-то еще, я просто хотел побеждать. Сегодня молодые футболисты должны иметь в виду, что нужно полностью посвящать себя игре, даже когда страдаешь от травмы, потому что в итоге это сделает вас сильнее.



Мое время в "Реале" было невероятным. Я отлично проводил время, особенно на тренировках, потому что там можно было увидеть элегантность расслабленного Зидана. Он делал такие вещи, которые в играх продемонстрировать сложнее. Нам было очень весело - как на поле, так и за его пределами.

