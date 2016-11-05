Роналдо: "Игра против Буффона и Мальдини была сущим кошмаром"

Бывший нападающий "Интера", "Реала", "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдо отметил, что сложнее всего на протяжении своей профессиональной карьеры ему было играть против вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона и экс-защитника "Милана" Паоло Мальдини. По словам бразильца, из молодых звезд выделяется форвард "Барселоны" Неймар.

– Всегда было очень непросто забить Буффону, – приводит AS слова Роанлдо. – Это был сущий кошмар. Также было практически невозможно выиграть борьбу у Мальдини. Если говорить об игре молодых звезд, хотел бы отметить Неймара. Он здорово проявляет себя в сборной Бразилии и великолепно действует в "Барселоне".